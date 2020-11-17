Путин признался, что не понял решений Пашиняна

17.11.2020, 20:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин признался, что не понял, почему премьер-министр Армении Никол Пашинян отказывался от условия о возвращении мирных беженцев в город Шуша.

При этом Путин подчеркнул, что вопрос о принадлежности населенного пункта ранее никогда не поднимался. «Что касается города Шуша, то о передаче Шуши вопрос никогда не ставился», – передает слова президента РИА «Новости». Путин пояснил, что вопрос о статусе города поднялся лишь в ходе нового конфликта.

«19-20 октября у меня состоялась серия телефонных переговоров как с президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым, так и с премьер-министром Пашиняном, тогда вооруженные силы Азербайджана вернули себе контроль над незначительной частью, южной частью Карабаха. В целом мне удалось убедить президента Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в город Шушу», – передает слова российского лидера ТАСС.

«Неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо, и премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха. Мне и сейчас не очень понятно, в чем эта угроза была бы, имея в виду, что предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля со стороны армянской стороны над той частью территории Карабаха, включая Шушу, и имея в виду наличие наших миротворцев», – сказал Путин.

«Обвинения в его [Пашиняна] адрес о каком-то предательстве не имеют под собой никаких оснований», – подчеркнул российский лидер.

Лидеры РФ Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.