 

В Украине введут QR-коды для посещения общественных мест – Шмыгаль

17.11.2020, 19:50, Новости дня

Во время выступления в Верховной Раде 17 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил пять цифровых решений, разработанных Министерством цифровой трансформации. Об этом глава правительства написал в Facebook.

По его словам, решения помогут в борьбе с пандемией коронавируса в Украине.

Одно из решений, предложенных Минцифры, – введение QR-кодов для посещения общественных мест. Коды будут централизованно генерировать и размещать заведения.

“Без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении, будут приходить соответствующие уведомления. Сейчас такую систему в полной мере начала реализовывать Великобритания”, – сообщил Шмыгаль.

Среди цифровых решений для борьбы с пандемией:

Цифровизация и централизация сбора информации по фактам и подозрениям о случаях инфекционных заболеваний. Даст возможность быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупку лекарств.
Совершенствование приложения “Вдома” с использованием автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Запуск электронного рецепта на лекарства и расширение программы “Доступные лекарства” на антибиотики.
Введение электронного направления на ПЦР-тестирование, которое позволит отслеживать очереди в режиме реального времени.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/209175773982967

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 9856 пациентов с COVID-19, выздоровело 250 983 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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