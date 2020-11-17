Названы правила ухода за больными коронавирусом в домашних условиях

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17.11.2020, 18:58, Новости дня

Врачи дали советы, как эффективнее всего ухаживать за больными коронавирусом в домашних условиях. Специалисты советуют в первую очередь вызвать врача и выделить больному отдельную комнату, соблюдая при этом дистанцию не менее одного метра.

Правила опубликованы в Telegram-канале «стопкоронавирус.рф».

Заботу о пациенте с коронавирусом рекомендуется взять одному человеку. При этом советуют не забывать пользоваться средствами защиты.

Также больным не следует общаться с пожилыми людьми и лицами с хроническими заболеваниями. Помещения квартиры рекомендуется дезинфицировать как минимум дважды в день и как можно чаще проветривать комнаты. Врачи также советуют дать больному отдельную посуду и принимать пищу в разное с ним время.

Ранее директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова рассказала о скрытых угрозах коронавируса.

Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев сообщал, что шансы заболеть коронавирусной инфекцией при сильных морозах выше, чем при плюсовой температуре.



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