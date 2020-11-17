Видео: Трампу наврали про армию США
17.11.2020, 18:48, Новости дня
Под конец своего президентства Дональд Трамп готовит новую серию сокращений в американском воинском контингенте за рубежом, в том числе в Афганистане, Ираке и Сомали. Тем временем разгорается беспрецедентный скандал: оказывается, дипломаты намеренно врали Трампу, чтобы не допустить вывода войск.
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Дмитрий Бавырин
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