 

Видео: Трампу наврали про армию США

17.11.2020, 18:48, Новости дня

Под конец своего президентства Дональд Трамп готовит новую серию сокращений в американском воинском контингенте за рубежом, в том числе в Афганистане, Ираке и Сомали. Тем временем разгорается беспрецедентный скандал: оказывается, дипломаты намеренно врали Трампу, чтобы не допустить вывода войск.

Теги: 

США
,
Ирак
,
Афганистан
,
Сирия
,
Дональд Трамп
,
Военная тема
,
Дмитрий Бавырин



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Трамп заявил о готовности заключить новую сделку с Ираном

05.08 / Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента экс-сотрудника МВД времен Януковича

24.08 / Мнения: Лукашенко – это сам двадцатый век

08.07 / В мире: Почему Госдеп испугался любимой игрушки подростков

19.09 / Белоруссия пригрозила «радикальным» ответом на санкции ЕС

30.07 / В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

11.08 / Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса

06.08 / Красавица с роскошной фигурой, в которую я влюбился сразу и навсегда, – мой идеал женщины – оказалась женой моего друга Бенкендорфа

11.11 / Эксперт назвал оптимальный срок удаления соцсетями запрещенного контента

06.07 / Пожар на ядерном объекте в Иране может замедлить разработку центрифуг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска