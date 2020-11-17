Американский дипломат назвала основные вызовы на пути Украины в НАТО

17.11.2020, 17:55, Новости дня

На пути Украины в НАТО есть две основные проблемы – российская агрессия и внутренняя коррупция. Об этом во время выступления на онлайн-форуме коалиции “Реанимационный пакет реформ” “Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу” в Киеве заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин, пишет “Европейская правда”.

“Перед Украиной стоят два вызова в евроатлантической интеграции: первый это – российская агрессия на нескольких фронтах, в том числе аннексия Крыма, агрессия на Донбассе и дезинформация. Второй вызов – борьба с коррупцией. И оба вызовы весомы”, – подчеркнула Квин.

Она предостерегла от отката судебной реформы и подчеркнула, что олигархи продолжают влиять на украинские суды.

“Мы также видим, что со стороны союзников России в Украине есть попытки подорвать европейский нарратив с заявлениями о якобы внешнем вмешательстве в украинские дела. Этот нарратив является ложным, так как он переворачивает все с ног на голову. Западные партнеры поддерживают Украину”, – сказала Квин.

Дипломат добавила, что если судебная реформа в Украине состоится, страна станет на уровень государств Евросоюза.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”.

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

В декабре 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина и Грузия будут членами Альянса, но определять точные временные рамки вступления пока рано.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

5 февраля 2020 года Кабинет Министров одобрил годовую национальную программу “Украина – НАТО” нового качества.