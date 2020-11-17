Расходы россиян выросли до рекордного уровня с весны

17.11.2020, 17:48, Новости дня

С 9 по 15 ноября недельные расходы россиян выросли на 8% по сравнению с прошлой неделей, достигнув уровня 5 тыс. 74 рубля, сообщил исследовательский холдинг Romir.

По отношению с аналогичным периодом 2019 года расходы увеличились на 8,5% или 398 рублей, а при сопоставлении со средним значением за последний год – на 11,5 или 526 рублей, говорится на сайте холдинга.

Уточняется, что это рекордные с апреля показатели. Как отметили в холдинге, рост расходов связан с пандемией коронавируса: часть россиян, ожидания новых ограничений, закупается продуктами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как пандемия коронавируса изменила расходы российских граждан.