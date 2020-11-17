Венгерские ученые доказали зависимость собак от настроения хозяина

17.11.2020, 17:45, Новости дня

О том, что верный пес всегда реагирует на эмоции человека, знает каждый хозяин четвероногого. Венгерские ученые провели ряд экспериментов, в ходе которых удалось научно доказать этот факт, сообщает журнал Frontiers in Psychology.

Животное не только служит человеку, но и следует ему. Связь, как правило, осуществляется на эмоциональном уровне. В результате собака точно знает, что не любит ее хозяин, а чему отдает предпочтение.

Верный друг, оказывается, верен во всем. Исследователи заметили, что собаки даже привязываются к любимым местам прогулок человека, им нравятся те же предметы, они благосклонны к друзьям хозяина и даже готовы употреблять с ним пищу, которая их организму не очень-то приятна. Ведь все, что нравится хозяину, должно быть хорошим.