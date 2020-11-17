Хаотические попытки поставить адвокатов под контроль продолжаются – глава Совета адвокатов Украины

17.11.2020, 15:55, Новости дня

Попытки атаки на адвокатуру и независимость адвокатов в Украине продолжаются и принимают новые формы, заявила глава Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова во время заседания САУ, пишут “Українські новини” 17 ноября.

“Мы видим, что хаотические попытки изменить статус адвокатуры происходят уже не через изменения в наш профильный закон. Мы наблюдаем, как принимаются отдельные законодательные акты, адвокатов пытаются поставить под контроль”, – подчеркнула она.

Предложение Министерства юстиции ввести механизм peer review в систему бесплатной правовой помощи является примером такой попытки, считает глава САУ, так как это нововведение станет вмешательством в деятельность адвокатов и нарушением адвокатской тайны.

“Это также и финансовый мониторинг, которым введен сегодня на уровне закона статус обличителей. И, несмотря на то, что мы имеем наш профильный закон, запрещающий сотрудничество тайное адвокатов с правоохранительными органами, мы видим, что среди наших коллег есть адвокаты-обличители. Под атакой непрофессиональных законодательных изменений оказалась адвокатская тайна – одна из наших ключевых гарантий”, – подчеркнула глава САУ.

Адвокаты должны быть готовы отстаивать свою независимость, потому что попытки ослабить адвокатуру со стороны парламента продолжаются, добавила она.

“Можно прогнозировать, что в дальнейшем мы будем сталкиваться не с такими “лобовыми” атаками, как когда продвигался законопроект №9055. И нам придется научиться бороться с гибридными вызовами нашей независимости и вызовами нашему профессиональному иммунитету”, – заявила Изовитова.

Она отметила, что адвокаты подвергаются и информационным атакам со стороны “активистов”, общество давит на защитников, отождествляя их с клиентами, что недопустимо. Глава САУ сообщила, что права адвокатов нарушают судьи Высшего антикоррупционного суда, и также дискриминацию адвокатов допускают в связи с карантинными ограничениями в Украине.