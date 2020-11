К концу этого года на грани голода могут оказаться еще 130 млн человек – ООН

17.11.2020, 15:55, Новости дня

К концу 2020 года количество людей, находящихся на грани голода, может увеличиться на 130 млн. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, говорится 16 ноября на сайте организации.

“Пандемия COVID-19 оказывает огромное влияние на весь мир. И, конечно же, огромное влияние на состояние глобальной продовольственной безопасности. Проблема голода снова растет. Я никогда не мог себе представить, что это произойдет в рамках моего мандата в качестве Генерального секретаря”, – сказал генсек ООН.

Гутерреш отметил, что всего в мире от нехватки еды страдает 690 млн человек.

“Всемирная продовольственная программа (WFP) продолжает играть жизненно важную роль, как поставщик продуктов питания и продовольствия, а также надежды”, – подчеркнул он в Twitter.

Hunger is an outrage in a world of plenty.

As 130 million more people risk being pushed to the brink of starvation by the end of 2020, @WFP will continue playing a vital role, as a provider of food, nutrition and hope. https://t.co/SNgSAlfcTQpic.twitter.com/4s9MgDobMS

— António Guterres (@antonioguterres) November 16, 2020

Всемирная продовольственная программа – крупнейшая гуманитарная организация под эгидой ООН, которая занимается борьбой с голодом и способствует продовольственной безопасности. В этом году эта программа получила Нобелевскую премию мира за успехи в борьбе с голодом.

В 2019 году организация оказала помощь почти 100 млн человек в 88 странах, говорится на сайте Нобелевского комитета.