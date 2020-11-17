Росгвардейцев обязали носить нагрудный знак

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17.11.2020, 15:48, Новости дня

Военнослужащие Национальной гвардии РФ теперь будут обязаны носить геральдический знак – нагрудный знак, следует из приказа главы ведомства Виктора Золотова.

«Нагрудный знак (…) предназначен для личной идентификации военнослужащих Национальной гвардии, участвующих в охране общественного порядка (…), а также выполняющих задачи по охране важных государственных объектов», – говорится в положении о нагрудном знаке, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В октябре сообщалось, что бойцы Росгвардии, а также лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ имеющие специальное звание полиции, будут обязаны носить отличительные нагрудные жетоны. Нагрудный жетон представлен в форме овала из алюминия серебристого цвета размером 75х60 мм. Отмечалось, что составлен жетон будет из трех частей – основание, накладка в виде геральдического знака – эмблемы войск национальной гвардии России, и накладки с кодом знака. В центре основания размещена эмблема войск национальной гвардии Россмм, под которой указан код нагрудного знака. Вокруг центральной части основания помещена надпись «Войска Национальной гвардии Российской Федерации». Шрифт кода жетона будет вдавлен, символы залиты эмалью крапового цвета.



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