 

Волочкова расставила ноги над головой любовника

17.11.2020, 13:55, Новости дня

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram фото, на котором ее держит мужчин. Балерина в боди и пуантах демонстрирует растяжку, расположившись вниз головой. 

“Поддержка выходного дня. В руках любимого всегда надежно”, – рассказала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Волочкова закрыла возможность подписчикам комментировать ее посты в Instagram.

Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008 рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но заявила в сентябре 2020 года, что он альфонс, а их брак был недействительным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Во Львове, Харькове и Днепре протестуют против “карантина выходного дня”

05.10 / Драка азербайджанцев и армян произошла в центре Москвы

19.09 / Вопрос возобновления авиасообщения между Россией и Грузией рассмотрят в октябре

06.08 / Китай заявил, что не собирается становиться «вторыми США»

21.09 / Пушков предсказал влияние «ляпов» Байдена на исход выборов в США

20.10 / Мнения: Кому была выгодна смерть Пушкина

08.10 / США заявили о попытках РФ «дестабилизировать либеральные демократии»

28.07 / Трамп анонсировал наступление «золотого века» для США

16.10 / Один из украинских министров заразился коронавирусом

23.07 / Трамп объявил войну насильственным преступлениям в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска