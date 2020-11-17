Исследование генома млекопитающих завершено на 80%

17.11.2020, 13:45, Новости дня

Группа ученых из разных стран, объединивших свои усилия в рамках проекта Zoonomia, взяла на себя почти непосильную задачу. В сотрудничестве с 28 различными научными учреждениями они решили исследовать геном всех известных млекопитающих.

По словам представителей группы Zoonomia, работа идет достаточно быстро и плодотворно. На сегодня можно, можно сказать, она завершена на 80%.

Уже сделаны и первые важные выводы. Прежде всего, удалось доказать, что вымиранию подвержены только те виды, в которых наблюдается генетическое однообразие. Остальные лучше приспосабливаются к изменениям среды обитания, даже если они слишком радикальны. Ученые также надеются, что смогут найти решения в области борьбы с наследственными заболеваниями.