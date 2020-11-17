 

Исследование генома млекопитающих завершено на 80%

17.11.2020, 13:45, Новости дня

Группа ученых из разных стран, объединивших свои усилия в рамках проекта Zoonomia, взяла на себя почти непосильную задачу. В сотрудничестве с 28 различными научными учреждениями они решили исследовать геном всех известных млекопитающих.

По словам представителей группы Zoonomia, работа идет достаточно быстро и плодотворно. На сегодня можно, можно сказать, она завершена на 80%.

Уже сделаны и первые важные выводы. Прежде всего, удалось доказать, что вымиранию подвержены только те виды, в которых наблюдается генетическое однообразие. Остальные лучше приспосабливаются к изменениям среды обитания, даже если они слишком радикальны. Ученые также надеются, что смогут найти решения в области борьбы с наследственными заболеваниями.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09 / Зарубежные наблюдатели объяснили «отравление» Навального заговором против России

06.07 / Предельные тарифы ОСАГО повысят на 10 процентов

08.08 / Лукашенко: Надо дошлифовать интернет, чтобы была ответственность

11.07 / Политика: Окружение Фургала подставило жителей Хабаровска

12.09 / В столице завершился проект «PROГероев» «Спасатели»

03.07 / Мнения: Когда говорит травма, разум молчит

20.07 / Иран захотел приобрести у РФ новейшее вооружение

27.09 / МИД Украины отреагировал на обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном

08.09 / Верховный суд отказался переносить дело Стерненко из Одессы в Киев

22.09 / В Крыму рассказали о проблемах с выступлением на форуме ООН из-за санкций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска