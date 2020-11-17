В Украине снова увеличился суточный прирост больных COVID-19

17.11.2020, 9:45, Новости дня

За последние сутки в Украине подтвердили 11 968 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 17 ноября в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

“11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников. Также за минувшие сутки госпитализовано 1610 человек; летальных случаев – 159; выздоровело 6786 человек”, – написал он.

Сутками ранее в Украине подтвердили 9832 случая.

Министр отметил, что с начала эпидемии в стране инфицировалось коронавирусом 557 657 человек, из них 9856 умерли и 250 983 выздоровели.

Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:

Винницкая область – 14 103;

Волынская область – 19 297;

Днепропетровская область – 22 877;

Донецкая область – 17 713;

Житомирская область – 23 447;

Закарпатская область – 19 826;

Запорожская область – 20 025;

Ивано-Франковская область – 28 972;

Киев – 52 642;

Киевская область – 25 787;

Кировоградская область – 3753;

Луганская область – 5215;

Львовская область – 37 970;

Николаевская область – 12 998;

Одесская область – 34 176;

Полтавская область – 15 884;

Ровенская область – 25 596;

Сумская область – 18 903;

Тернопольская область – 23 938;

Харьковская область – 48 586;

Херсонская область – 7357;

Хмельницкая область – 23 547;

Черкасская область – 14 233;

Черновицкая область – 28 692;

Черниговская область – 12 120.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/821225878420409

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.