В Украине снова увеличился суточный прирост больных COVID-19
17.11.2020, 9:45, Новости дня
За последние сутки в Украине подтвердили 11 968 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 17 ноября в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.
“11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 ноября 2020 года. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников. Также за минувшие сутки госпитализовано 1610 человек; летальных случаев – 159; выздоровело 6786 человек”, – написал он.
Сутками ранее в Украине подтвердили 9832 случая.
Министр отметил, что с начала эпидемии в стране инфицировалось коронавирусом 557 657 человек, из них 9856 умерли и 250 983 выздоровели.
Ситуация с распространением болезни по регионам выглядит так:
Винницкая область – 14 103;
Волынская область – 19 297;
Днепропетровская область – 22 877;
Донецкая область – 17 713;
Житомирская область – 23 447;
Закарпатская область – 19 826;
Запорожская область – 20 025;
Ивано-Франковская область – 28 972;
Киев – 52 642;
Киевская область – 25 787;
Кировоградская область – 3753;
Луганская область – 5215;
Львовская область – 37 970;
Николаевская область – 12 998;
Одесская область – 34 176;
Полтавская область – 15 884;
Ровенская область – 25 596;
Сумская область – 18 903;
Тернопольская область – 23 938;
Харьковская область – 48 586;
Херсонская область – 7357;
Хмельницкая область – 23 547;
Черкасская область – 14 233;
Черновицкая область – 28 692;
Черниговская область – 12 120.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/821225878420409
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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