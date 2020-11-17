В Перу уже третий раз за неделю сменили главу государства

17.11.2020, 9:45, Новости дня

Депутат от Пурпурной партии Франсиско Сагасти стал новым главой Конгресса страны и исполняющим обязанности президента Перу. Об этом 16 ноября сообщила Andina.

Его назначение поддержали 97 депутатов, 26 высказались против, воздержавшихся не было.

Первым вице-президентом страны стала Мирта Васкес. После того как Сагасти станет президентом, она возглавит Конгресс.

Постоянного главы государства в Перу нет с 9 ноября, когда Конгресс страны проголосовал за объявление импичмента президенту Мартину Вискарре. Он занимал эту должность с марта 2018 года, а его импичмент связан с обвинениями во взяточничестве во время пребывания в должности губернатора региона Мокегуа в 2011–2014 годах.

Место Вискарре занял спикер Конгресса Перу Мануэль Мерино, став и.о. президента. Граждане страны выступили против его инаугурации, начались акции протеста, во время которых двух митингующих застрелили – после этого Мерино заявил, что уходит с должности.

Следующие парламентские и президентские выборы в Перу намечены на апрель 2021 года.