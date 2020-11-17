 

В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

17.11.2020, 6:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 74 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония», – приводит текст сообщения штаба ТАСС. Всего в Москве выявлено около 516,6 тыс. случаев COVID-19, выздоровели 371,9 тыс. человек, умерли 7933 пациента (в воскресенье умерли 72 пациента с положительным результатом теста на коронавирус).

Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, как коронавирус срывает новогодние праздники. Пятница, 13-е, дала старт двухмесячным ограничениям в Москве из-за коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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