 

Киев счел российского актера Трубинера угрозой нацбезопасности Украины

17.11.2020, 6:48, Новости дня

Российский актер Павел Трубинер включен в список лиц, которые «создают угрозу нацбезопасности» Украины, сообщило министерство культуры и информационной политики страны.

Трубинер включен в список «по представлению СБУ». Соответствующее письмо от СБУ поступило в министерство в конце октября. На счету Трубинера около 80 ролей в фильмах и сериалах, передает РИА «Новости». В настоящий момент в список лиц, которые, по мнению украинских властей, представляют угрозу безопасности страны, включены 155 российских деятелей культуры, передает ТАСС.

Напомним, Трубинер исполнил одну из главных ролей в фильме режиссера Алексея Пиманова «Крым». Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». Список регулярно расширяется.



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