Трамп собрался оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных США

17.11.2020, 6:48, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа планирует к 15 января оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. американских военных, сообщают источники.

Пентагон полагает, что приказ «о дальнейшем выводе войск» поступит уже на этой неделе. Возможно, соответствующий приказ будет ими получен в течение двух или трех суток. Сейчас в Афганистане остаются около 4,5 тыс. военных США, в Ираке – около 3 тыс., передает ТАСС со ссылкой на CNN. Телеканал сообщает, что военное ведомство уже направило командующим уведомление, известное как «предварительное распоряжение», чтобы те начали планирование, передает РИА «Новости».

Напомним, политолог Федор Лукьянов, комментируя вывод нескольких американских подразделений с территории Сирии, заявил газете ВЗГЛЯД, что Трамп понимает, что шансы на второе президентство у него призрачные и хочет доделать все, что не успел за четыре года. В том числе пытается успеть вернуть домой войска из Сирии.