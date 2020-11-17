 

В Ираке казнили 21 человека, осужденного за терроризм

17.11.2020, 5:55, Новости дня

В Ираке 16 ноября казнили 21 заключенного, об этом сообщило издание Arab News.

По информации журналистов, иракцы из разных провинций были осуждены в соответствии с законом о борьбе с терроризмом 2005 года, который предусматривает смертную казнь. При этом подробностей, за какие именно преступления их казнили, не сообщалось.

Аrab News пишет, что заключенных повесили в тюрьме города Насирия, это единственная тюрьма в Ираке, где применяют смертную казнь.

По данным отчета Amnesty International, который был опубликован в апреле 2020 года, Ирак занимает четвертое место среди стран, приводящих в исполнение смертные приговоры. В стране было проведено 100 казней в 2019 году.

“Увеличение количества казней в 2019 году по сравнению с 2018-м почти в два раза в основном было связано с продолжавшимся применением смертной казни в отношении лиц, обвиненных в участии или связях с вооруженной группировкой, называющей себя “Исламское государство”, – отмечено в докладе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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