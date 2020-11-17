 

Трампа отговорили от военного удара по Ирану

17.11.2020, 5:53, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп на прошлой неделе обдумывал военный удар по основному ядерному объекту Ирана, сообщили бывшие и действующие чиновники США.

New York Times пишет, что 12 ноября в ходе встречи в Овальном кабинете Трамп спросил, есть ли «варианты в ближайшие недели принять действия против основного ядерного объекта Ирана». За день до этого международные инспекторы сообщили о значительном увеличении запасов ядерных материалов в Иране. NYT сообщает, что кибератака или ракетный удар «почти наверняка» были бы направлены против ядерного объекта в Натанзе, передает РИА «Новости».

От военного удара Трампа отговаривали вице-президент Майк Пенс, глава Госдепа Майк Помпео, и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер и глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли. Они объяснили, что удар может развязать широкомасштабный конфликт в последние недели президентства Трампа. Указывается, что «чиновники покинули встречу в убеждении, что ракетный удар на территории Ирана уже не рассматривается». 

Напомним, СМИ сообщали, что Трамп якобы может начать военную операцию против Ирана после увольнения Марка Эспера с поста главы Пентагона. Отмечалось, что Эспер, в частности, выступал против убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января 2020 года.



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