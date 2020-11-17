 

Сын Цоя подал в суд на студию режиссера Учителя

17.11.2020, 5:53, Новости дня

Зарегистрирован иск Александра Цоя против студии режиссера Алексея Учителя и кинопрокатчиков из-за фильма «Цой», сообщил Пресненский суд Москвы.

Сын погибшего лидера группы «Кино» Виктора Цоя подал иск «о защите прав гражданина на изображение». Иск подан против ООО «КАРОПРОКАТ», ООО «СППР», ООО ТПО «РОК». В Пресненском суде уточнили, что иск пока не принят к рассмотрению, «дата слушаний не назначена», передает ТАСС.

Напомним, Александр Цой от лица наследников музыканта обратился к президенту РФ Владимиру Путину, заявив, что фильм «порочит доброе имя Виктора Цоя и его близких». Учитель заявил, что фильм создавался с большим уважением к памяти музыканта. Минкультуры заявило, что претензии наследников к фильму Учителя следует решать в судебном порядке.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / В Украине болельщиков пустят на футбольные матчи

13.07 / Азербайджан заявил о минометном обстреле со стороны Армении

26.08 / Земан госпитализирован и готовится к операции

27.07 / Посол Иордании вызван в МИД Азербайджана из-за данных о вооружениях для Армении

09.09 / В РФ изобрели непахнущие антибактериальные носки

10.07 / В Подмосковье выписана девочка, на голову которой упала бутылка

07.10 / Гривна продолжила дешеветь по отношению к евро

07.08 / Российские военные назвали США главным фактором нестабильности в Сирии

21.08 / Обама предупреждает — ради победы Трамп не остановится перед жульничеством

14.09 / Собянин заявил об отсутствии планов вводить коронавирусные ограничения в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска