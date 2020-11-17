Сын Цоя подал в суд на студию режиссера Учителя

17.11.2020, 5:53, Новости дня

Зарегистрирован иск Александра Цоя против студии режиссера Алексея Учителя и кинопрокатчиков из-за фильма «Цой», сообщил Пресненский суд Москвы.

Сын погибшего лидера группы «Кино» Виктора Цоя подал иск «о защите прав гражданина на изображение». Иск подан против ООО «КАРОПРОКАТ», ООО «СППР», ООО ТПО «РОК». В Пресненском суде уточнили, что иск пока не принят к рассмотрению, «дата слушаний не назначена», передает ТАСС.

Напомним, Александр Цой от лица наследников музыканта обратился к президенту РФ Владимиру Путину, заявив, что фильм «порочит доброе имя Виктора Цоя и его близких». Учитель заявил, что фильм создавался с большим уважением к памяти музыканта. Минкультуры заявило, что претензии наследников к фильму Учителя следует решать в судебном порядке.