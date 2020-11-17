 

ФБР обвинило компартию Китая в краже технологий

17.11.2020, 5:53, Новости дня

ФБР продолжит борьбу против «преступной деятельности» Китая, сообщил директор бюро Кристофер Рей.

Он призвал не считать «слухами или беспочвенными обвинениями» заявления о «краже Коммунистической партией Китая конфиденциальной информации и технологий». По его словам, «это вполне реально, и это скоординированная кампания со стороны китайского правительства». Рей заявил, что его ведомство «открывает новое связанное с КНР контрразведывательное дело почти каждые 10 часов», передает ТАСС.

Рей выступил по случаю двухлетия с момента запуска минюстом США «китайской инициативы», которая должна акцентировать внимание на «расследованиях и преследовании случаев кражи коммерческих тайн и экономического шпионажа». Минюст заявил, что за два года обвинения предъявлены по пяти делам, в которых «кража коммерческой тайны должна была принести пользу» китайским властям. При этом «в целом с момента запуска инициативы» обвинения предъявлены «по более чем 10 делам, в которых кража коммерческих секретов имела какую-либо предполагаемую связь с Китаем». Указывается, что за год США «добились признания вины тремя ответчиками по этим делам».



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