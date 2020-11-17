 

Стало известно о намерении США отменить запрет на полеты Boeing 737 MAX

17.11.2020, 4:15, Новости дня

В ближайшие дни Федеральное авиационное управление США может отменить запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX, сообщают информационные агентства.

Разрешить возобновление эксплуатации 737 MAX могут уже в среду. Источники Reuters сообщают, что проверки лайнера находятся на завершающем этапе. Вероятно, авиарегулятор потребует изменить программы подготовки пилотов перед возобновлением использования Boeing 737 MAX, передает ТАСС.

Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. Только в сентябре Boeing заключил первый в 2020 году контракт на поставку 737 MAX. В августе компания потеряла 17 заказов на этот самолет.



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