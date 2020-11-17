 

Саркофаги и позолоченные статуи. В Египте обнаружили древнее захоронение

17.11.2020, 3:50, Новости дня

Египетские археологи, проводившие раскопки недалеко от Каира, обнаружили 100 запечатанных деревянных гробов и 40 позолоченных статуй божества Птаха Сокара, бога некрополя Саккара. Об этом 14 ноября в Facebook сообщило министерство туризма и древностей Египта.

В сообщении сказано, что саркофаги сохранились в первоначальном виде. Археологи нашли также деревянные гробы бога Гора, две деревянные статуи высотой 120 см и 75 см, древние амулеты и четыре золотые маски.

https://www.facebook.com/moantiquities/posts/3581929631852661

Некрополь Саккара считается главным местом захоронения жителей столицы Древнего Египта Мемфиса.

По информации Еuronews, находки относятся к династии Птолемеев, которая правила Египтом с 320 г. до н.э. по 30 г. до н.э. и с 664-го по 332 г. до н.э.

По информации министра туризма и древностей Египта Халеда эль-Анани, находки археологов передадут в Большой египетский музей, Национальный музей египетской цивилизации, Египетский музей Тахрир и Музей новой административной столицы.

21 сентября в некрополе Саккара археологи обнаружили 27 саркофагов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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