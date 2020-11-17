 

Le Monde – на президентских выборах в Молдавии победила прозападный кандидат

17.11.2020, 3:45, Новости дня

В Молдавии прошли выборы президента страны, и на них пророссийского нынешнего президента Игоря Додона обошла бывший премьер-министр и прозападный кандидат Майя Санду. Как полагает Le Monde, она постарается провести в скором времени и парламентские выборы, чтобы консолидировать власть.


Reuters

Экс-премьер Молдавии Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдавии, пишет Le Monde. Она набрала 57% голосов. Её считают проевропейским кандидатом в пику пророссийскому нынешнему президенту Игорю Додону.

Санду произвела фурор ещё в первом туре, когда неожиданно обошла Додона. Опросы общественного мнения давали им до второго тура примерно равное количество голосов.

Издание отмечает, что Молдавия стала ареной борьбы за влияние между Западом и Россией. Кроме того, выборы проходили на фоне санитарного кризиса из-за коронавируса, который сказался на экономике страны.

В 2015 году в стране разразился скандал, связанный с исчезновением миллиарда долларов из трёх национальных банков. Так что Майя Санду во время голосования заявила: «Сегодня вы в силах наказать тех, кто вас ввёл в нищету», имея в виду своего соперника, которого также обвиняли в коррупции.

Сама Майя Санду была экономистом во Всемирном банке и затем в течение короткого времени возглавляла правительство Молдавии. Её поддерживает Румыния, тогда как РФ открыто выступает на стороне Додона, обвиняя Запад во вмешательстве в дела Молдавии и в подготовке революционного сценария.
 
Как отмечает Le Monde, возможно, Санду постарается провести в скором времени парламентские выборы, чтобы консолидировать власть. На данный момент парламент контролируют социалисты — бывшая партия Додона. 



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