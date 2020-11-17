Apple начинает разрабатывать 6G

17.11.2020, 3:40, Новости дня

Как стало известно, компания Apple решила присоединиться к группе телекоммуникационных и ИТ-компаний, которые уже занялись разработкой нового стандарта беспроводной передачи данных 6G. Напомним, что связь пятого поколения (5G) только-только начала распространяться в передовых странах мира, заменяя собой 3G и 4G. Но прогресс, как видим, не стоит на месте.

Для создания нового стандарта, скорость передачи данных в котором пока неизвестна (предположительно, речь идет о более чем 1000 Гбит/с), создана специальная отраслевая группа ATIS, участниками которой до «яблочной» компании стали Hewlett-Packard, Google, Intel и другие владельцы известных брендов.

На сегодня у них было назначено первое собрание, результаты которого пока также не оглашались.