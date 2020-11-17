 

Apple начинает разрабатывать 6G

17.11.2020, 3:40, Новости дня

Как стало известно, компания Apple решила присоединиться к группе телекоммуникационных и ИТ-компаний, которые уже занялись разработкой нового стандарта беспроводной передачи данных 6G. Напомним, что связь пятого поколения (5G) только-только начала распространяться в передовых странах мира, заменяя собой 3G и 4G. Но прогресс, как видим, не стоит на месте.

Для создания нового стандарта, скорость передачи данных в котором пока неизвестна (предположительно, речь идет о более чем 1000 Гбит/с), создана специальная отраслевая группа ATIS, участниками которой до «яблочной» компании стали Hewlett-Packard, Google, Intel и другие владельцы известных брендов.

На сегодня у них было назначено первое собрание, результаты которого пока также не оглашались.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Началась проверка после схода 11 вагонов поезда с рудой в Коми

16.09 / Путин поздравил Сугу с избранием на пост премьера Японии

20.08 / Алексиевич предложили извиниться за фейк о российском спецназе в Минске

14.11 / Москвичам пообещали «метеорологическую зиму»

25.07 / COVID-19 обнаружили у сотрудников Голосевского райсуда Киева, работу учреждения прекращать не будут

06.07 / Россия не предъявляла никаких ультиматумов в Берлине – Резников

19.09 / Дело Навального отравляет все попытки Макрона сблизиться с Россией

27.07 / Кадыров заявил, что он достоин Нобелевской премии, а не санкций

03.09 / Путин выразил соболезнование в связи с кончиной Бориса Клюева

25.06 / Замминистра образования Стадный подал в отставку в день назначения Шкарлета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска