 

Магазин Google Play назван скопищем вирусов для «Андроидов»

17.11.2020, 3:40, Новости дня

Согласно результатом проведенного недавно исследования, владельцам мобильных устройств, работающих на ОС Android, больше всего следует опасаться заходить на страницы магазина приложений Google Play.

Там им легче всего подцепить какой-либо вирус, утверждают эксперты. Почему-то именно Google Play в последнее время стал самым ярым из распространителей вредоносов, уничтожающих ПО на «Андроидах».

В процессе исследования аналитики изучили состояние 12 миллионов смартфонов, на которых было закачано более 33 миллионов приложений. Как оказалось, почти четверть устройств, владельцы которых пользовались Google Play, заражены вирусами. Причем, получены они именно из этого магазина.



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