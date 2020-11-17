Pledge Times – американцев уличили в шпионаже за Данией и Швецией

17.11.2020, 1:40, Новости дня

Телерадиокомпания Danmarks Radio узнала о том, что Агентство национальной безопасности США осуществляло слежку за оборонными предприятиями Швеции и Дании, пишет Pledge Times. Предполагается, что шпионаж был связан с покупкой Данией новых военных самолётов, при которой одним из вариантов рассматривались шведские истребители Gripen.



Reuters

Агентство национальной безопасности США вело шпионаж против предприятий шведской и датской оборонной промышленности, пишет Pledge Times со ссылкой на местные СМИ.

По данным, полученным телерадиокомпаний Danmarks Radio от источников в Службе военной разведки Дании, слежка осуществлялась за шведской компанией SAAB и датской Terma. Кроме того, объектами шпионажа источники называют Министерство финансов и Министерство иностранных дел Дании.

Источники утверждают, что американское агентство получило доступ к информационным сетям и центру обработки данных на датской территории, что позволило отслеживать трафик Нидерландов, Норвегии, Германии, Дании, датских политических институтов и шведских военных объектов.

Предполагается, что слежка велась в связи с планами Дании закупить новые военные самолёты. Несмотря на то что выбор в итоге пал на американские истребители F-35, в качестве возможного кандидата рассматривались многоцелевые истребители четвёртого поколения Gripen производства компании SAAB. Тем не менее доказательств того, что прослушка была напрямую связана с покупкой, нет.

Как пишет Pledge Times, один из сотрудников военной разведки Дании, имя или должность которого не раскрываются, безуспешно пытался обратить внимание руководства службы на шпионаж агентства США через каналы датско-американского сотрудничества. В итоге обо всём стало известно, после того как в 2015 году он обратился в Надзор за службами разведки, который осуществляет контроль за деятельностью разведывательных служб.