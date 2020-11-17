DT – новая эра — SpaceX отправила четверых астронавтов к МКС

17.11.2020, 1:40, Новости дня

Компания SpaceX предпринимателя Илона Маска по заказу американского космического агентства NASA впервые отправила астронавтов на Международную космическую станцию, передаёт The Daily Telegraph. Как отмечает издание, на борту пилотируемого корабля Crew Dragon находятся три американских астронавта и один японский.



Reuters

Jump to navigatioКомпания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска совершила запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции с четырьмя астронавтами на борту, что стало первым полноценным полётом экипажа американского космического агентства NASA на борту частного космического корабля, пишет The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, изначально старт должен был состояться в субботу 14 ноября, однако из-за очень ветреной погоды его пришлось отложить на день. В воскресенье также не обошлось без проблем, за несколько часов до старта утечка воздуха вызвала внезапное снижение давления в командном отсеке корабля, однако техникам удалось быстро устранить неполадку.

В итоге в 3:27 по московскому времени в понедельник ракета-носитель Falcon 9 с кораблём Crew Dragon стартовала с космодрома с мыса Канаверал во Флориде. Ожидается, что полёт корабля к МКС займёт около 27 часов.

На борту находятся три астронавта NASA: командир Майк Хопкинс, пилот Виктор Гловер и физик Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соити Ногучи, которые проведут на космической станции около шести месяцев. Астронавты прибыли на стартовую площадку Космического центра имени Кеннеди в привычных белых скафандрах в сопровождении сотрудников SpaceX и NASA на трёх белых внедорожниках Tesla.

Как пишет издание, старт ознаменовал собой «новую эру» частных космических кораблей, при помощи которых американское космическое агентство доставляет астронавтов к МКС.

В мае состоялся тестовый запуск Crew Dragon, ставший первой пилотируемой космической миссией, запущенной с территории США за девять лет. Последний раз транспортный космический корабль Space Shuttle, который прежде использовали в NASA, взлетел с американского космодрома в 2011 году, и с тех пор для доставки астронавтов на орбиту агентство прибегало к услугам российской государственной корпорации «Роскосмос».

Объявивший о своей победе кандидат в президенты США Джо Байден поздравил NASA и SpaceX с успешным пилотируемым запуском на своей страничке в Twitter, назвав событие «свидетельством силы науки».

При запуске присутствовал вице-президент США Майк Пенс, который ранее заявлял, что при президенте Дональде Трампе страна «подтвердила приверженность лидирующей роли в освоении космоса».

Тем не менее, как напоминает The Daily Telegraph, основатель SpaceX не смог присутствовать при старте, так как, по словам самого Маска, «скорее всего» у него умеренный случай COVID-19.