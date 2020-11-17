 

В Израиле создали принципиально новую акустическую систему

17.11.2020, 1:35, Новости дня

В Израиле представлена акустическая система нового поколения, работа которой основана на технологии SoundBeamer 1.0. Речь идет о звуковых волнах, которые устройство направляет прямо в уши слушателю.

Эффект получается примерно такой же, как с использованием наушников. Включив для себя музыку, только вы и будете ее слышать. А система станет отслеживать положение вашей головы, чтобы не промахиваться с направлением волн.

Главное, что не нужно больше одевать наушники и «мучить» окружающих своими любимыми мелодиями, которые теперь можно включать на полную громкость. И еще одно: данная технология не глушит окружающие звука, которые поступают так же, как при прослушивании через динамики. Это очень удобно, например, для водителей.



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