 

Эксперт назвал причины самопроизвольного выключения смартфона

17.11.2020, 1:35, Новости дня

По словам директора агентства Telecom daily Дениса Кускова, в большинстве случаев самопроизвольное выключение смартфона происходит из-за плохой батареи или ошибок в программном обеспечении. Правда, некоторые пользователи просто забывают вовремя поставить аппарат на зарядку. Тогда результат будет тем же.

Аккумулятор может потерять основную часть своей емкости уже через год эксплуатации, говорит специалист. Это происходит, когда пользователь не правильно заряжал ее с первого дня после покупки смартфона.

Ошибки в ПО могут просто не позволить батарее заряжаться на полную, хотя индикатор буде показывать 100%. Еще причиной могут стать сильные морозы. Бывает, что при больших минусах смартфон отключается, когда аккумулятор заполнен наполовину.



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