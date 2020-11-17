Трамп и Байден оценили новости о второй американской вакцине

17.11.2020, 0:08, Новости дня

Кандидаты в президенты США Джозеф Байден и Дональд Трамп прокомментировали сообщения об успешных испытаниях компанией Moderna второй американской вакцины от коронавируса.

«Сегодняшняя новость о второй вакцине – это еще один повод для надежды. Но что было верно для первой вакцины, верно и для второй: предстоят еще месяцы», – цитирует РИА «Новости» Байдена.

В то же время Трамп указал на то, что разработка вакцин велась во время его президентского срока. «Для этих великих «историков»: помните, что эти великие открытия, которые положат конец китайской чуме, все произошли под моим контролем!» – сообщил действующий президент.

В понедельник американская биотехнологическая компания Moderna объявила о завершении третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса.

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