Libération предложил три пути для вмешательства Запада в Нагорный Карабах

16.11.2020, 23:40, Новости дня

Соглашение по урегулированию кризиса в Нагорном Карабахе стало результатом сотрудничества РФ и Турции, и Западу будет непросто разрушить их взаимопонимание, пишет Libération. Автор статьи предлагает западным странам обратить особое внимание на сотрудничество с Арменией и Карабахом, чтобы ситуация там пошла по сценарию Кипра, а не Косова.



Reuters

У нынешнего соглашения по Нагорному Карабаху есть три выигравших, пишет Libération. Это Азербайджан, который одержал территориальную победу. Россия, которая выровняла свою позицию — во времена Ельцина она своей поддержкой Армении наказывала Азербайджан за нежелание вступать в ОДКБ. И Турция, которая получила символический приз — создание русско-турецкого центра наблюдения за перемирием, а также достигла исторической цели по созданию коридора между Азербайджаном и азербайджанской областью, которая находится между Арменией и Турцией.

Трое победителей — это уже много для полуторамесячного конфликта, отмечает автор статьи. У РФ и Турции, впрочем, есть споры по функционированию их общего центра. Однако это решаемо, а главное для них — показать, что их взаимопонимание рождает решение проблем.

Не одна Армения оказалась в проигравших, пишет автор статьи, но и весь Запад. Западные страны предпринимали некоторые действия: Канада, например, остановила поставки вооружений Баку. Однако в итоге получилось, что минский формат, который они отстаивали, был отодвинут в сторону — а в этом была одна из целей Эрдогана и тайная радость Путина, пишет автор статьи.

Поэтому, например, Франция прохладно приняла весть о договоре, заявив, что все параметры соглашения нужно тщательно изучить. Впрочем, журналист надеется, что, возможно, это начало того, что Запад выработает новую стратегию по отношению к кавказским странам.

Россия и Турция показали, что между ними «конкурентное кумовство». И главная его цель — ослабить Запад. Как отмечает автор статьи, снижение вреда от этой оси, вероятно, может стать одним из приоритетов для Джо Байдена.

Однако разрушить такое единодушие РФ и Турции за один день, как сделать «цветную революцию», не получится, пишет журналист. Ведь помимо исторической и культурной общности Армении и Франции, Ереван сильно зависит от Москвы. Однако после первого шока армянская элита пересмотрит свои союзы. Так, в 2012 году Армения уже хотела партнёрства с ЕС. Сейчас к тому же Запад перестал быть безоговорочным союзником Турции, и это тоже меняет ситуацию.

Как отмечает автор статьи, для Запада возможны три уровня вмешательства. Во-первых, он может поддержать премьер-министра Пашиняна, которого журналист называет воплощением прогресса для Армении. Он отмечает, что отчасти Путин пошёл на уступки Эрдогану, чтобы ослабить Пашиняна. Так что Запад должен ему помочь.

Во-вторых, добавить к договору концепцию, которая была бы принята странами ООН, например, такую: симметрия, равное отношение ко всем и во всём. То есть возвращение и компенсации всем беженцам, снятие всякой блокады, наказание для всех преступников со времени первых погромов 1988 года.

В-третьих, автор статьи предлагает способствовать развитию той части Нагорного Карабаха, что осталась под влиянием Армении. При этом журналист сравнивает ситуацию скорее не с Косово, а с Кипром, который после откола части территории вошёл в стадию быстрого роста.

Во Франции движение солидарности с Нагорным Карабахом поднялось в 2018 году с того, что города стали подписывать соглашения о побратимстве. Впрочем, их позже аннулировали по дипломатическим причинам. Теперь же, настаивает автор статьи, эту дипломатию нужно повернуть вспять. Подобные запреты Франции нужно снять, чтобы способствовать развитию образования и экономики в Нагорном Карабахе, пишет Libération.