Испытан дрон, работающий на водороде

16.11.2020, 23:35, Новости дня

В Делфте (Нидерланды) сотрудники местного технологического университета успешно провели испытания дрона, который работает на водороде. Точнее, питание происходит от топливного элемента, который превращает водород в электрический ток.

Беспилотник сумел продержаться в воздухе примерно три с половиной часа, что весьма немало по сравнению с аккумуляторными аналогами. При этом БПЛА весит 13 кг, а для взлета ему необходимо вращение 12 двигателей (по шесть на каждом из крыльев, размах которых составляет три метра).

Дрон может выполнять различные функции. Однако больше других им заинтересовались пограничники. Им понравилось, что аппарат способен вести длительное наблюдение, находясь на достаточно большом расстоянии от объекта.