 

В смартфоне Huawai Mate 40 появилась функция оповещения о землетрясении

16.11.2020, 23:35, Новости дня

Разработчик обеспечил новые смартфоны Huawai Mate 40 функцией раннего оповещения о приближающихся землетрясениях. Это стало возможным, благодаря операционной системе Huawai EMUI, сообщают представители китайской компании.

На сегодня это первый в мире смартфон с такой функцией, отмечают эксперты. Испытания, недавно проведенные в провинции Сычуань, показали ее работоспособность и достаточно высокую точность прогнозов.

Важно, чтобы где-нибудь в окрестностях произошли толчки. В этом случае на аппарат поступает сигнал предупреждения, а специальное приложение проводит анализ и в нужный момент подает сигнал бедствия владельцу. У человека есть время, чтобы выйти на открытое пространство или прятаться в относительно безопасном месте.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Le Monde – ссора с Турцией заставила Францию оставить НАТО без поддержки в Средиземном море

27.07 / Партия Порошенко обвинила Зеленского в госизмене из-за перемирия в Донбассе

10.11 / Китай прокомментировал инцидент с участником испытаний вакцины от COVID

10.08 / Считавшийся погибшим во время протестов в Минске оказался жив

03.09 / Соединенные Штаты покинут ВОЗ в июле 2021 года – Госдеп

22.09 / Захарова пообещала Пескову «не без удовольствия» ответить на заявления Госдепа

12.07 / Эрдоган увязал решение по Святой Софии со строительством великой и сильной Турции

07.07 / На Украине назвали сроки внесения поправки в конституцию по децентрализации

19.07 / “Обидчик девушки прилег”. В Днепре нашли и наказали мужчину, который избил женщину в маршрутке

08.08 / Из Беларуси депортируют журналистов телеканала «Настоящее Время»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска