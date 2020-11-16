В смартфоне Huawai Mate 40 появилась функция оповещения о землетрясении

16.11.2020, 23:35, Новости дня

Разработчик обеспечил новые смартфоны Huawai Mate 40 функцией раннего оповещения о приближающихся землетрясениях. Это стало возможным, благодаря операционной системе Huawai EMUI, сообщают представители китайской компании.

На сегодня это первый в мире смартфон с такой функцией, отмечают эксперты. Испытания, недавно проведенные в провинции Сычуань, показали ее работоспособность и достаточно высокую точность прогнозов.

Важно, чтобы где-нибудь в окрестностях произошли толчки. В этом случае на аппарат поступает сигнал предупреждения, а специальное приложение проводит анализ и в нужный момент подает сигнал бедствия владельцу. У человека есть время, чтобы выйти на открытое пространство или прятаться в относительно безопасном месте.