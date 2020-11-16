Колесник: Если Украина будет выделять 2,5 млрд грн в год на научно-техническую деятельность, это принесет в 10 раз больше денег государству

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16.11.2020, 21:45, Новости дня

Эксперт в аэрокосмической сфере, советник главы Национального космического агентства Андрей Колесник в интервью изданию “ГОРДОН” заявил, что если Украина будет выделять 2,5 млрд грн в год на научно-техническую деятельность, это принесет в 10 раз больше денег государству.

“Нужно не так уж много денег. 2,5 млрд грн в год на научно-техническую деятельность я считаю оптимальной цифрой. Это в дальнейшем может стране принести в 10 раз больше денег через новые рабочие места, налоги и так далее. Такого объема инвестиция могла бы поднять нашу космическую отрасль на тот уровень, когда нами снова заинтересовались бы в мире. Мы смогли бы вернуться в семью космических государств и стать полноценными участниками международных проектов”, – отметил Колесник.

По его словам, нынешний уровень финансирования космической сферы в Украине не позволяет ей развиваться.

“А пока нам выделяют деньги на то, чтобы еще год как-то продержаться. Мы постоянно выживаем вместо того, чтобы развиваться. У нас идет деградация. И пока сохраняется такая система финансирования, мы ничего не сможем достичь”, – подчеркнул Колесник.

Украинец Поляков занимает третье место по инвестициям в космическую сферу США после Маска и Безоса – Колесник. Читайте полную версию интервью.

13 ноября Государственное космическое агентство сообщило, что Украина присоединилась к программе NASA “Артемида” о сотрудничестве в исследовании космоса.

29 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии космоса для частных компаний.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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