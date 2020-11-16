Ученые прогнозируют разрушительное цунами на Аляске

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16.11.2020, 21:35, Новости дня

Таяние ледника Барри на Аляске все больше беспокоит ученых. Замерзшая вода спускается по склону, устойчивость которого уже под вопросом. Неизвестно, как изменится ситуация в процессе дальнейшего потепления.

Особенно беспокоит то, что с 2019 года процесс таяния сильно ускорился. Если допустить вероятность падения в воду огромной глыбы льда, то высота приливной волны моет составить 10 метров. А скорость ее передвижения – до 145 км/ч. Это самое настоящее цунами, говорят специалисты.

В данной акватории много судов и рыболовецких лодок. Остановить экономическую деятельность невозможно, а катастрофа может случиться в любой момент. По-настоящему, никто толком не знает, что со всем этим делать, сетуют специалисты.



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