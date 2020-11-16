 

Саакашвили предложил Помпео открыть военную базу в Грузии

16.11.2020, 21:08, Новости дня

Скрывающийся на Украине от грузинского правосудия экс-президент Михаил Саакашвили заявил, что во время визита в Тбилиси 17-18 ноября госсекретаря США Майка Помпео должен быть рассмотрен вопрос размещения в Грузии американской военной базы. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным Общественного ТВ Грузии, Саакашвили сказал, что Грузия – единственная страна в регионе, где официально нет российских военных.

«У Америки проблема в Турции с военно-воздушной базой, и мы можем им предложить разместиться на постоянной основе в Сенаки (запад Грузии) или Вазиани (близ Тбилиси)», – сказал Саакашвили, ныне – глава украинского Исполкома реформ.

При этом он предложил Грузии вести диалог с Россией «по многим вопросам – торговли, передвижения граждан, гуманитарной сферы».

Отметим, что Помпео в Грузии встретили акциями протеста.

Напомним, что с 2008 года между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, но активно развиваются экономические и гуманитарные связи.



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