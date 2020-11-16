 

Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, «как гречку»

16.11.2020, 20:08, Новости дня

Дефицит в Санкт-Петербурге ряда препаратов, которые применяются при лечении коронавируса, связан с повышенным спросом среди населения, поэтому скупать антибиотики не следует, сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио РФ – Санкт-Петербург».

«Пока дефицит некоторых наименований лекарств сохраняется, но это связано лишь с ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех. Петербургские фармпредприятия увеличили выпуск лекарств», – передает его слова РИА «Новости».

Беглов пояснил, что Петербургу выделено 203 млн рублей на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение дома. Они распределены по районам, сейчас идут закупочные процедуры.

«Эпидемия испытывает нас на прочность. Но система здравоохранения функционирует в рабочем режиме. Организуем новые места для заболевших в стационарах. Нашим резервом остаются мощности госпиталя в Ленэкспо», – добавил губернатор.

Беглов призвал жителей соблюдать меры безопасности, носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, в РФ за минувшие сутки в РФ выявили 22 778 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,9 млн случаев заболевания. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 2039 случаев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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