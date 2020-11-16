Стало известно о новой «побочке» вакцины Pfizer

16.11.2020, 20:08, Новости дня

Участник испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американской фармацевтической фирмой Pfizer и немецкой компанией BioNTech, Мигель Фернандес рассказал о побочных эффектах, появившихся на следующий день после введения препарата.

Мужчина получил две дозы вакцины. По его словам, симптомы были похожи на «очень серьезный» грипп. «Лихорадка, недомогание и общая слабость. Но все это продолжалось около пяти часов», – передает слова участника испытаний РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RAC1.

Как сообщил руководитель исследования, у участников с побочными эффектами после первого приема препарата реакция организма на повторный ввод вакцины будет еще более сильной. При этом Фернандес отметил, что в день вакцинации у него появились жар, слабость, дискомфорт, а место укола опухло. «Однако так же, как это было после введения первой дозы, симптомы исчезли на следующий день», – отметил он.

Ранее сообщалось, что добровольцы Pfizer рассказали британским СМИ о побочных эффектах. В третьем испытании вакцины были задействованы 43,5 тыс. человек. Некоторые из добровольцев пожаловались на головную боль, лихорадку и ломоту в теле, а кто-то сравнил побочные эффекты с тяжелым похмельем. Участники эксперимента отмечают, что наиболее сильно это проявилось после второго укола. Один из добровольцев рассказал, что после вакцинации он сдал тест на антитела, который оказался положительным. Нашлись и те, кто считает, что им вкололи плацебо, поскольку через некоторое время после укола у них был выявлен коронавирус.

Еврокомиссия заявила о закупке 300 млн доз вакцины. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействии в получении доступа к вакцине от коронавируса, произведенной компаниями BioNTech и Pfizer.