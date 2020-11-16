Музыкальный критик поддержал «бунт» Меладзе против новогодних огоньков

16.11.2020, 19:48, Новости дня

Российский журналист, музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев поддержал предложение Валерия Меладзе об отмене новогодних голубых огоньков и прочих музыкальных программ.

Музыкальный критик предположил, что своим заявлением Меладзе попытался привлечь внимание к проблеме, и согласился с ним, отметив, что «все огоньки давно пора как-то разворошить». «Мы не такие идиоты, чтобы из года в год смотреть вот такое! Да, конечно, я понимаю, в наши времена у любого телевизионного продюсера есть чудовищный страх, что кто-то чего-то не поймет, и поэтому уровень должен быть такой, чтобы понимали даже люди без среднего образования, но всему есть предел. Есть маленькие развлекательные каналы, которые могут делать все что угодно!» – передает «Царьград» слова Легостаева.

Он добавил, что «производители с федеральных телеканалов предлагают программы очень низкого уровня, хотя зритель может переварить и что-то посложнее и поприличнее».

Легостаев также заявил, что «бунт Меладзе – это нечто большее, чем просто визуальный ТВ-контент на Новый год». «Проблема – с положением шоу-бизнеса в пандемию. «Если речь идет о полноценных концертных залах, то там ничего проводить невозможно по экономическим причинам. Продавать четверть билетов – это утопия, так концертная экономика не работает. Это то же самое, что запрещать концерты», – сказал музыкальный критик.

По его словам, для того, чтобы артист был в плюсе, что-то заработал, зал должен быть заполнен минимум на 70%. «Можно выступать в клубах и там может быть заполняемость совсем небольшая, но дело в том, что Валерий Меладзе, или Лолита, или другие эстрадные звезды – это не клубные артисты. У них довольно большие коллективы, у них достаточно большие живые группы, иногда они используют балет, им нужна какая-то мультимедийная поддержка во время шоу. Они играют в несколько другой вид спорта», – добавил Легостаев.

Критик выразил сомнение, что позиция Меладзе вызовет серьезные последствия. «Я не думаю, что все откажутся от новогодних огоньков. Но лишний раз подумать о том, как все нездорово обстоит в этой области, мне кажется, будет очень полезно», – заключил Легостаев.

Ранее Меладзе обратился к другим артистам с призывом отказаться от съемок в новогодних передачах. Певец пояснил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет «ощущения праздника», и если работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно. В поддержку Меладзе выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Комментируя ситуацию, певец Лев Лещенко предложил артистам требовать у телеканалов гонорары за съемки в новогодних передачах. Музыкант и композитор Юрий Лоза в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил готовность сняться в новогодней передаче вместо Меладзе и Киркорова.