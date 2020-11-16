В Окружной админсуд Киева поступило три иска об отмене “карантина выходного дня”

16.11.2020, 19:45, Новости дня

В Окружной административный суд Киева с исками к Кабинету Министров Украины обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба ОАСК.

“Истцы просят суд отменить установленные правительством дополнительные карантинные ограничения в период с 00. 00 субботы до 00.00 понедельника на территории Украины с 14 по 30 ноября 2020 года”, – сказано в сообщении.

По мнению истцов, установленные ограничения негативно влияют на деятельность учреждений культуры и приведут к потере около 50% их доходов за выходные дни.

Суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести “карантин выходного дня” из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с текущих выходных. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

“Карантин выходного дня” предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. “Карантин выходного дня” даст возможность “остановить волну коронавирусной болезни”, считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить “карантин выходного дня”. Несколько украинских городов отказались усиливать карантин в выходные. В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы, Одесса, Луцк и Тернополь. Главы городов объяснили это тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Акции протеста после введения “карантина выходного дня” провели в Черновцах и в Харькове.

Полицейские на выходных закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов; по фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.