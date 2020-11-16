 

В штаб-квартире ВОЗ в Женеве вспышка COVID-19. Заболели 65 сотрудников

16.11.2020, 19:45, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала 65 случаев инфицирования коронавирусом среди сотрудников штаб-квартиры в Швейцарии. Об этом 16 ноября сообщает Associated Press ссылаясь на внутренние электронное письмо организации.

Представитель ВОЗ Фара Дахлалла подтвердила информацию о количестве зараженных, но заявила, что агентство здравоохранения ООН еще не определяет, произошло ли заражение в офисах.

По информации агенства, Роул Томас, возглавляющий деловые операции в ВОЗ, 13 ноября прислал электронное письмо сотрудникам, в котором сообщил что, что пять человек – четыре в одной команде и один, который с ними контактировал, получили положительные тесты на COVID-19.

В электронном письме не указаны имена инфицированных. Работник ВОЗ анонимно сообщил агенству, что в число инфицированных входит член руководящей группы генерального директора ВОЗ, который также является специалистом по инфекционному контролю.

В обычное время в штаб-квартире ВОЗ работают 2400 человек. Однако во время пандемии персонала рекомендуется работать дома, когда это возможно. Посетители, которые не являются персоналом, должны носить маски, а доступ в здание был ограничен.

В письме сообщается, что еще 49 случаев инфицирования произошли за последние восемь недель. Он добавил, что число случаев может быть больше, так как часть сотрудников работает удаленно и их заболевание могло остаться незамеченным.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число подтвержденных случаев COVID-19 составило в Австрии на 16 ноября почти 269,9 тыс., скончалось 3496 больных.

Всего в мире зарегистрировано почти 54,5 млн случаев инфицирования коронавирусом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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