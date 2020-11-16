Санду: Сегодня у нас есть много людей, которые считают, что демократия – причина бедности, коррупции и миграции

16.11.2020, 19:45, Новости дня

Бывшая премьер-министр Молдовы Майя Санду, которая победила на выборах президента, рассказала в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, что видит европейскую модель развития как самую близкую для ее страны.

“Мы хотим, чтобы наши права соблюдали, чтобы мы были свободными людьми, чтобы нам не говорили, за кого голосовать, за кого не голосовать. И мы хотим, чтобы у нас были экономические возможности для того, чтобы развиваться, чтобы честные люди могли работать и знать, что они могут получать хорошую зарплату. Мы хотим, чтобы у нас было государство, которое не допускает коррупцию”, – подчеркнула она.

По ее словам, в Молдове за последние 10 лет были политики, которые называли свои правительства проевропейскими, “но воровали и этим дискредитировали европейскую модель развития”. Санду надеется, что граждане Молдовы поймут: что виновата не модель, а коррумпированные политики.

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“К сожалению, очень много людей не знают, могут ли они кому-то верить. Потому что было столько коррупции, столько политических партий и политических лидеров, которые говорили красивые слова, говорили про демократию, а потом делали наоборот… И сегодня у нас есть много людей, которые считают, что демократия – причина бедности, коррупции и миграции. К сожалению, они считают, что это из-за демократии. Нам нужно показать, что это не так, что демократия – это хорошо, что экономическое благосостояние и демократия – они не противоположны, а наоборот”, – заявила Санду.

Во втором туре выборов президента Молдовы, который прошел 15 ноября 2020 года, большинство избирателей отдали голоса Санду.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube