 

На Google подали в суд за несанкционированное использование интернет-трафика

16.11.2020, 19:35, Новости дня

Коллективный иск принял окружной суд в Сан-Хосе (США). Пользователи потребовали прекратить несанкционированное использование интернет-трафика в мобильных устройствах, которое осуществляет ведущий мировой поисковик Google.

По заявлению истцов, Google отбирает у них предоставленный трафик, чтобы отправлять данные на свои серверы. Пользователи возмущены тем, что именно они платят за Интернет мобильным операторам, а поисковик-гигант даже не удосужился спросить у них разрешения на свои действия.

В результате Google получает достаточно информации, чтобы делить пользователей на группы по интересам и «всовывать» им рекламу, с которой он же и получает основные прибыли. Один из жалобщиков заявил, что компания таким образом похищает у него ежемесячно по 130 Мб трафика.



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