Компания Microsoft умерит активность обновлений Windows 10

16.11.2020, 19:35, Новости дня

В периоде сверхактивных обновлений операционной системы Windows 10 наступает перерыв. Компания Microsoft решила хотя бы до конца года оставить пользователей в покое. Однако разработчик ПО отметил, что после первого января в сеть снова будут поступать новые патчи.

Пока же Microsoft ограничится только обновлениями системы безопасности. Без этого никак обойтись нельзя, говорят эксперты.

Напомним, что до сих пор владельцы устройств, на которых установлена данная операционная система, могли получать обновления дважды в месяц. Как правило, речь шла об «улучшении функционала». Все бы было хорошо, если бы не масса допущенных программистами ошибок и съеденные гигабайты интернет-трафика. Далеко не всем пользователям нравится такая политика.