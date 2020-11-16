 

Американская вакцина от COVID-19 Moderna показала эффективность в 94,5%

16.11.2020, 19:08, Новости дня

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о завершении третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса.

Промежуточные итоги показали эффективность 94,5%, передает РИА «Новости».

В испытаниях вакцины приняли участие более 30 тыс. человек. Первый промежуточный анализ базировался на 95 случаях заражения, из которых 90 случаев COVID-19 наблюдались в группе, получавшей плацебо и только пять случаев в группе, получившей вакцину mRNA-1273, отмечается в сообщении. В ближайшее время компания обратится в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США за экстренным разрешением на применение вакцины. В Moderna рассчитывают, что это разрешение будет базироваться на окончательном анализе 151 случая.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что вакцина от Moderna должна была появиться к президентским выборам в США.



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