Постпред Крыма предложил Украине открыть консульство на полуострове

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16.11.2020, 19:08, Новости дня

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов предложил киевским властям открыть консульство в республике.

«Для Киева, уверен, весьма актуально было бы открытие своего консульства на территории Крыма. Основания для этого – большая активность общения граждан Украины с российским Крымом. Более миллиона туристов в год и обширные родственные связи», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом Мурадов добавил, что нынешние власти не готовы к такому шагу. «Для этого надо прийти в себя, расстаться с бандеровским нацизмом и отказаться от территориальных притязаний на российскую территорию», – сказал он.

Ранее вице-премьер Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил, что в Крыму появится первое после воссоединения с Россией консульство, его откроет Никарагуа. 

В феврале в Крыму обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой открыть консульство на полуострове.



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