В Москве в 2021 году вырастут выплаты неработающим пенсионерам

16.11.2020, 17:08, Новости дня

Минимальный размер пенсий для неработающих москвичей, проживающих не менее 10 лет в столице, повысится в 2021 году с 19,5 тыс. рублей до 20 тыс. 222 рубля, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

Доплаты к пенсиям москвичей являются самой большой статьей бюджетных расходов в следующем году, что предусмотрено в проекте бюджета столицы на 2021-2023 годы, который обсуждается в понедельник на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, передает ТАСС.

«В 2021 году величину городского социального стандарта – пенсия и доплата – планируется повысить на 3,7%, что является единым процентом индексации всех видов социальных выплат на следующий год. Таким образом, минимальный доход неработающего пенсионера составит 20 222 рубля, что на 722 рубля больше, чем в текущем году. Средний размер региональной социальной доплаты в Москве составляет около 7 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что самая большая статья бюджетных расходов в программе бюджета социальной защиты на 2021 год – доплаты к пенсиям московских пенсионеров. В 2021 году на эти цели будет направлено 164,8 млрд рублей, что на 4,7% больше текущего года. Там напомнили, в 2018 году размер городского социального стандарта минимального дохода неработающего пенсионера составлял 17,5 тыс. рублей, с сентября 2019 года – 19,5 тыс. рублей.

«Это позволит повысить размер региональной социальной доплаты к пенсиям почти 2,1 млн москвичей. В результате почти 400 тыс. человек получат увеличение городской доплаты, из которых 23 тыс. – впервые приобретут право на эту выплату», – отметили в пресс-службе.

Также в департаменте сообщили, что в проекте бюджета столицы 2021 года расходы на соцподдержку вырастут на 5% по сравнению с 2020 годом и составят почти 570 млрд рублей. «Забота о москвичах старшего поколения является приоритетом в работе правительства Москвы и одним из основных направлений государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы», – отметили в департаменте. Там добавили, что каждый третий москвич пользуется мерами социальной поддержки от города, всего около 4,5 млн горожан.

Ранее Минтруд пояснил логику расчета прожиточного минимума пенсионера.