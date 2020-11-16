 

Додону предложили новую должность

16.11.2020, 16:56, Новости дня

Депутаты Социалистической партии Молдавии предложили президенту Игорю Додону вернуться к руководству полифтормированием, от которого он отказался в 2016 году, сообщила пресс-служба Соцпартии.

«Сегодня парламентская фракция Партии социалистов Молдавии провела встречу с президентом страны Игорем Додоном. Депутаты-социалисты предложили Игорю Додону вернуться в руководство ПСРМ в соответствии с положениями устава партии», – сообщается на сайте политформирования.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов Санду победила на президентских выборах в Молдавии с результатом 57,75% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей.

Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил Санду с предварительной победой на выборах главы республики. Поздравительную телеграмму для Санду направил и российский лидер Владимир Путин. 



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