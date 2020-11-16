Марунич: С неэффективным менеджером Одесского припортового завода попрощались

16.11.2020, 15:45, Новости дня

Согласно решению наблюдательного совета АО “Одесский припортовый завод”, Николай Синица, который исполнял обязанности главы правления предприятия с января 2020 года, был уволен со своей должности. По данным экономического эксперта Дмитрия Марунича, причиной послужили результаты аудита ОПЗ, которые выявили финансовые нарушения на сумму в 25 млн гривен. Об этом Марунич написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что предыдущий менеджмент во главе с Синицей так и не решил проблему реструктуризации задолженностей ОПЗ, а также дважды в течение 2020 года не сумел провести конкурс по выбору поставщика давальческого сырья для завода, что поставило под угрозу достижение стратегических целей ОПЗ и его подготовку к приватизации.

“На Одесском припортовом – смена руководства. С мест сообщают, что бывший руководитель ОПЗ Николай Синица был уволен по итогам проведенного Фондом госимущества аудита, который выявил финансовые махинации на сумму в 25 млн грн. Именно в период управления ОПЗ Синицей. Кроме того, Синица так и не решил проблему реструктуризации долгов ОПЗ и не сподобился провести конкурс по отбору поставщика давальческого сырья в нынешнем году. Говорить о проведении приватизации завода в таких условиях явно не приходится, и, следовательно, с неэффективным менеджером попрощались”, – утверждает Марунич.

Результаты проведенной проверки Фонд госимущества передал правоохранительным органам, которые должны установить точную сумму ущерба, нанесенного государственному предприятию, и дать правовую оценку происходившему на ОПЗ, добавил эксперт.

“Многие в данной ситуации зададутся вопросом – почему коррумпированных директоров госпредприятий в Украине просто увольняют, а не сажают с конфискацией имущества? Справедливо, но это уже вопрос к правоохранительным органам. Фонд госимущества, насколько мне известно, передал результаты аудита ОПЗ правоохранителям, которые должны дать правовую оценку действиям Синицы. Который, к слову, не пускал аудиторов на ОПЗ и скрывал от них финансовую документацию, о чем в Южном не слышал только ленивый”, – пишет он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5122760621075066&id=100000235360939

Одесский припортовый завод – одно из крупнейших госпредприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и входит в программу большой приватизации.